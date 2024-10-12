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В большинстве областей Украины объявили тревогу из-за баллистики

Фото: в Украине тревога из-за баллистики (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины вечером, 12 октября. Причина - угроза применения баллистики и "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

По сообщению Воздушных сил, тревога в этих областях объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения. В некоторых из них также были замечены вражеские ударные дроны типа "Шахед".

Также была информация о скоростных целях в сторону Одесской и Полтавской областей.

Напомним, в ночь на 12 октября российские войска атаковали Украину дронами "Шахед" и несколькими неустановленными ракетами. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские дроны, еще несколько были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ.

Силы ПВО работали по вражеским целям в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Подробнее о ночной атаке - читайте по ссылке.

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Война России против УкраиныВоздушная тревога