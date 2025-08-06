Большинство жителей России за войну с Украиной, считают ее успешной, но хотят переговоров

В июле 2025 года уровень поддержки войны вырос до 78% по сравнению с 74% в июне. Доля противников войны осталась на уровне 16%.



По-прежнему две трети жителей России (63%) считают, что в данный момент следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия. Максимальные значения данного показателя фиксируются на протяжении трех месяцев подряд.

За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31%, как и двумя месяцами ранее.



Представление об успешности войны значимо не меняется с осени прошлого года. Большинство опрошенных считают, что война продвигается успешно е 69%, а 17% респондентов говорят об обратном.



Большинство респондентов обеспокоены тем, что в последние месяцы гражданские аэропорты в европейской части России все чаще вынуждены прерывать свою работу из-за атак украинских беспилотников е 76%.

Не вызывают беспокойства происходящие события у четверти опрошенных (23%).



Ответственность за проблемы в работе аэропортов опрошенные возлагают главным образом на украинскую сторону е 56%.

Каждый пятый говорит, что ответственность за происходящее лежит на федеральных властях, которые излишне перестраховываются, а каждый десятый считает, что виновата администрация аэропортов, которые не могут грамотно наладить работу в условиях ограничений.



Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 30 июля 2025 года среди 1611 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.