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Большинство украинцев одобряют громкие дела против бизнесменов и компаний, - опрос КМИС

Украина, Вторник 19 марта 2024 10:24
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Большинство украинцев одобряют громкие дела против бизнесменов и компаний, - опрос КМИС Фото: украинцы поддерживают громкие дела против бизнесменов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины украинцев (56%) считают, что последние громкие дела против бизнесменов и отдельных компаний свидетельствуют о попытках бороться с нарушением бизнесом законов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Воспринимают эти дела как давление на бизнес 30% респондентов. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Большинство украинцев одобряют громкие дела против бизнесменов и компаний, - опрос КМИС

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, предприниматели и бизнесмены являются важной составляющей общества и играют значительную роль в его развитии. В Украине с 1990-х годов у многих людей сформировалось устойчивое негативное восприятие бизнеса из-за ассоциации с коррупцией и влиянием на политиков и государственных деятелей.

"Украинцы могут иметь положительное отношение к "большому бизнесу", но ненавидеть - "олигархов"", - сказал он.

При этом отдельные составляющие правоохранительной системы также вызывают резкую критику и недоверие. В частности, в декабре 2023 года только 9% украинцев доверяли прокурорам (не доверяли - 64%) и только 12% доверяли судам (не доверяли - 61%), напомнил социолог.

"Поэтому столкновение стражей государственных интересов и украинских "атлантов" в глазах многих рядовых граждан действительно скорее выглядит "жабогадюкингом"", - добавил Грушецкий.

Однако, по его словам, от "священной войны" проиграют все - и государство, и бизнес, и простые граждане. "Сейчас необходимо не повышать градус и не мотивировать своих сторонников на бескомпромиссную борьбу, а спокойно и конструктивно решать проблемы и формировать новые прозрачные, справедливые для всех сторон правила игры", - считает социолог.

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля 2024 среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, самым громким делом последнего времени стало задержание известного украинского бизнесмена Игоря Мазепы, которого обвиняют в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС.

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