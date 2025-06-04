Сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру в Украине: расчеты по городам

Чтобы приобрести собственную квартиру, украинцу придется откладывать всю зарплату в течение 5-7 лет. Но в некоторых городах этот путь короче - всего 2 года. Все зависит от региона.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Аналитики проанализировали, сколько лет надо работать, чтобы купить однокомнатную квартиру в областных центрах Украины. Сравнивали среднюю стоимость жилья на вторичном рынке с местными зарплатами (медианные данные за апрель 2025 года).

Где быстрее всего накопить на квартиру

Самое доступное жилье - в прифронтовых городах, где из-за войны цены остаются самыми низкими:

в Херсоне на квартиру можно заработать менее чем за 2 года;

в Запорожье, Николаеве и Сумах - за 2-3 года.

Где самое дорогое жилье

Наименее доступными остаются крупные города:

Киев - почти 10 лет откладывания зарплаты;

Львов и Винница - около 8 лет;

В Ужгороде, несмотря на дороговизну аренды, собственное жилье стоит 6 лет работы.

Что между этими крайностями

В Харькове и Днепре, где раньше был активный рынок недвижимости, квартира обойдется в менее чем 4 года зарплаты. Средний показатель по стране - 5-7 лет работы без затрат.





Сколько нужно копить на жилье в разных регионах Украины (инфографика: OLX Недвижимость и OLX Работа)

Эти расчеты показывают, насколько жилье реально доступно в разных регионах. Конечно, в реальной жизни расходы, помощь от семьи или кредиты меняют ситуацию. Но соотношение цены и дохода - ключевой ориентир для рынка.