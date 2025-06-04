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Сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру в Украине: расчеты по городам

Среда 04 июня 2025 06:40
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Сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру в Украине: расчеты по городам Фото: Покупка жилья (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Чтобы приобрести собственную квартиру, украинцу придется откладывать всю зарплату в течение 5-7 лет. Но в некоторых городах этот путь короче - всего 2 года. Все зависит от региона.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Аналитики проанализировали, сколько лет надо работать, чтобы купить однокомнатную квартиру в областных центрах Украины. Сравнивали среднюю стоимость жилья на вторичном рынке с местными зарплатами (медианные данные за апрель 2025 года).

Где быстрее всего накопить на квартиру

Самое доступное жилье - в прифронтовых городах, где из-за войны цены остаются самыми низкими:

  • в Херсоне на квартиру можно заработать менее чем за 2 года;
  • в Запорожье, Николаеве и Сумах - за 2-3 года.

Где самое дорогое жилье

Наименее доступными остаются крупные города:

  • Киев - почти 10 лет откладывания зарплаты;
  • Львов и Винница - около 8 лет;

В Ужгороде, несмотря на дороговизну аренды, собственное жилье стоит 6 лет работы.

Что между этими крайностями

В Харькове и Днепре, где раньше был активный рынок недвижимости, квартира обойдется в менее чем 4 года зарплаты. Средний показатель по стране - 5-7 лет работы без затрат.

Сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру в Украине: расчеты по городам
Сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру в Украине: расчеты по городам
Сколько нужно копить на жилье в разных регионах Украины (инфографика: OLX Недвижимость и OLX Работа)

Эти расчеты показывают, насколько жилье реально доступно в разных регионах. Конечно, в реальной жизни расходы, помощь от семьи или кредиты меняют ситуацию. Но соотношение цены и дохода - ключевой ориентир для рынка.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растут цены на однокомнатные квартиры на "вторичке", больше всего - в Харькове (+11%), Одессе (+8%) и Киеве (+5%). В западных городах рынок стабилен, но во Львове зафиксировано падение цен. В целом рынок остается сегментированным - цены зависят от региона, безопасности и спроса.

Также мы рассказывали, что в Украине можно купить квартиру на другое лицо, но для этого нужно соблюдать юридические процедуры, особенно во время военного положения. Сделки через доверенность требуют четких формулировок и актуальности документа. Юристы советуют проверять все условия, ведь такой формат несет риски потери контроля над имуществом.

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Жилье Покупка жилья Квартиры
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