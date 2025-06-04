Сколько лет надо работать, чтобы купить квартиру в Украине: расчеты по городам
Чтобы приобрести собственную квартиру, украинцу придется откладывать всю зарплату в течение 5-7 лет. Но в некоторых городах этот путь короче - всего 2 года. Все зависит от региона.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Аналитики проанализировали, сколько лет надо работать, чтобы купить однокомнатную квартиру в областных центрах Украины. Сравнивали среднюю стоимость жилья на вторичном рынке с местными зарплатами (медианные данные за апрель 2025 года).
Где быстрее всего накопить на квартиру
Самое доступное жилье - в прифронтовых городах, где из-за войны цены остаются самыми низкими:
- в Херсоне на квартиру можно заработать менее чем за 2 года;
- в Запорожье, Николаеве и Сумах - за 2-3 года.
Где самое дорогое жилье
Наименее доступными остаются крупные города:
- Киев - почти 10 лет откладывания зарплаты;
- Львов и Винница - около 8 лет;
В Ужгороде, несмотря на дороговизну аренды, собственное жилье стоит 6 лет работы.
Что между этими крайностями
В Харькове и Днепре, где раньше был активный рынок недвижимости, квартира обойдется в менее чем 4 года зарплаты. Средний показатель по стране - 5-7 лет работы без затрат.
Сколько нужно копить на жилье в разных регионах Украины (инфографика: OLX Недвижимость и OLX Работа)
Эти расчеты показывают, насколько жилье реально доступно в разных регионах. Конечно, в реальной жизни расходы, помощь от семьи или кредиты меняют ситуацию. Но соотношение цены и дохода - ключевой ориентир для рынка.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растут цены на однокомнатные квартиры на "вторичке", больше всего - в Харькове (+11%), Одессе (+8%) и Киеве (+5%). В западных городах рынок стабилен, но во Львове зафиксировано падение цен. В целом рынок остается сегментированным - цены зависят от региона, безопасности и спроса.
Также мы рассказывали, что в Украине можно купить квартиру на другое лицо, но для этого нужно соблюдать юридические процедуры, особенно во время военного положения. Сделки через доверенность требуют четких формулировок и актуальности документа. Юристы советуют проверять все условия, ведь такой формат несет риски потери контроля над имуществом.
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