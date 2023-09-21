Большинство россиян погибают в Украине менее чем через 5 месяцев после получения повестки, - СМИ

Год назад диктатор Владимир Путин объявил о начале "долевой мобилизации", во время которой на войну было отправлено более 300 тысяч россиян.

Российские власти в течение года ни разу не сообщали о количестве погибших мобилизованных. Однако, как отмечают журналисты, сообщения о смерти появляются каждый день по всей стране. От получения повестки к похоронам проходит менее года.

Сколько проживают мобилизованные на фронте

Как сообщает издание, в течение первого месяца после мобилизации погибли по меньшей мере 130 человек. Каждый пятый мобилизованный не прожил даже два месяца. В среднем они погибали через четыре - пять месяцев на фронте.

Из погибших в первый год после мобилизации только единицы продлить более 11 месяцев.

По словам аналитиков, на продолжительность жизни после мобилизации и отправки на фронт повлияла интенсивность боевых действий. Часть из мобилизованных россиян уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной.

Возраст погибших россиян

Более половины мобилизованных россиян погибли в возрасте от 30 до 45 лет. Каждому десятому из них было менее 25 лет. Самому младшему погибшему мобилизованному - 19 лет, самому старшему - 62.

Где больше всего гибли оккупанты

Согласно исследованию, за время войны обстрел ПТУ в Макеевке является наиболее известной потерей российской армии (139 погибших), но для мобилизованных это не единственный случай.

Так, через месяц после начала мобилизации - 24 октября 2022 года - 47 оккупантов, служивших в 255-м полку, погибли вместе под обстрелом в районе Новой Каховки в Херсонской области.

Наибольшие потери среди мобилизованных россиян осенью и зимой были на направлении Купянск - Сватово - Кременная в Луганской области. За год с момента объявления мобилизации там погибли более 250 оккупантов.

Около 100 человек погибли за год с момента начала мобилизации в районе Донецка. Более 30 мобилизованных погибли под Угледаром, а 24 - под Макеевкой.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.