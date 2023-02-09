Волнообразные отношения. Зеленский рассказал, как каждый раз убеждает Шольца помогать Украине

Отношения Украины и Германии носят волнообразный характер. Поэтому Киеву нужно каждый раз убеждать Берлин о военной помощи для ВСУ.

"Наши отношения с Германией имеют, так сказать, волнообразный характер, они то поднимаются, то опускаются. Сначала мне было очень тяжело, темпераменты совершенно разные. По своей природе я быстрый человек. Другие работают медленнее, что тоже может быть связано с их бюрократией", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что отношение и понимание Берлина и Киева сильно изменилось с начала войны.

"Мы изменили наши отношения и наше понимание. Мы получили системы ПВО "Ирис-Т", за что я очень благодарен Германии. Они спасли много жизней", - добавил он.

При этом глава государства заявил, что ему приходится оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы получить военную помощь.

"Я сказал канцлеру: "Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше ничего нет, у нас есть разведывательная служба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть". И я не знаю, как, но ему действительно удавалось производить их быстрее. Это было положительно. Только сейчас мы вернулись в сложную фазу с этими дебатами о немецких танках, они эмоциональны и сложны. Мне приходится оказывать давление на помощь Украине и постоянно убеждать его в том, что эта помощь нужна не нам, а европейцам", - рассказал он.

Напомним, Шольц заявил, что Украина получает много поддержки от разных стран ЕС, однако больше всего ее оказывает Германия.

Кроме того, Германия пообещала передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.

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