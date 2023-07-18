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Больше оружия и новые инициативы. Резников подытожил "Рамштайн-14"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Приоритетом четырнадцатой встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" были новые поставки оружия и оборудования. Также партнеры создали новые инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

Он отметил, что "Рамштайн-14" показал непоколебимую поддержку Украины партнерами. Резников подвел итоги виртуальной встречи:

  • приоритет - поставка оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории;
  • фокус - ПВО, боеприпасы и броня;
  • новые инициативы;
  • развитие ІТ-коалиции, создание коалиции по разминированию.

Также украинский министр поблагодарил союзников за помощь, в частности, главу Пентагона Ллойда Остина за руководство "Рамштайном". Резников также выразил благодарность Люксембургу и Эстонии за ІТ-коалицию, а Литве - за коалицию по разминированию.

Фото: Резніков підсумував "Рамштайн-14" (twitter.com/oleksiireznikov)

Четырнадцатая встреча "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 18 июля, Контактная группа по обороне Украины провела очередную встречу. В этот раз заседание прошло в онлайн-режиме.

По результатам встречи стало известно, что Украина получит от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии бронетранспортеры M113. Также СМИ сообщили, что США объявят пакет помощи на 1,3 млрд долларов.

Детальнее о четырнадцатой встрече в формате "Рамштайн" - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей РезниковВоенная помощьВстреча Рамштайн