Резников рассказал об изменениях в работе военкоматов

В Территориальных центрах комплектования возрастет уровень цифровизации. Также власти работают над решением вопросов с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью "Укринформу" .

Он отметил, что кадровые решения в военкоматах - это ответственность командования ВСУ, а задача Минобороны - обеспечить технологическую работу.

"Главная задача - это цифра, больше цифры в каждый, как говорится, кабинет, над тем работает мой заместитель Виталий Дейнега и мы ожидаем, что где-то в середине осени, плюс-минус, мы выйдем на существенное улучшение", - сказал министр.

Резников отметил, что Центры комплектации для обычного человека выглядят как адские круги, очереди, издевательства и коррупция - "потому что вы стоите в очереди и кто-то кого-то побуждает".

"Для того, чтобы минимизировать все эти истории, встала задача уменьшить эту бумажную армию, файлы с личными делами убрать, перевести их в цифру, чтобы все было комфортно", - сказал он.

Для этого Минобороны ввело систему "Оберіг", софт уже передали в ТЦК и он внедряется уже полтора года.

Однако по всей Украине большой массив бумаг, который нужно оцифровать. Там остались сотни тысяч документов, но, по словам Резникова, это принципиально меньше и почти все по большим городам. По маленьким городам уже почти все оцифровали, обеспечили рабочие места, компьютеры и т.д.

Кроме того, министр упомянул об обмене данными с другими ведомствами, в частности Минюстом и Минсоцполитики.

При этом еще одной проблемой, по его словам, являются нарушения ТЦК в случае попытки избежать мобилизации определенных лиц. Речь идет о фейковой инвалидности или непригодности.

Резников отметил, что сам военком, который подвержен коррупции, не может это сделать - только с врачом или врачами, входящими в ВЛК.

"Мы наработаем много решений, мы сделали несколько новых постановлений правительства, сменили приказы министра обороны на 200 страниц, мы провели тестирования, сделали приказы Главкома, некоторые законопроекты, сейчас будут указы, большой пакет нормативно-правовых актов, которые минимизируют возможности злоупотреблений по линии ВЛК. А также упростит жизнь людям, в зависимости от того, это военнослужащий, раненый ли это гражданский человек", - добавил он.

Министр имеет оптимистическое видение решения проблем и считает, что Украина почувствует изменения через несколько месяцев.

Цифровизация ТЦК

После ряда коррупционных скандалов, связанных с руководством военкоматов, в Украине активно заговорили о реформе ТЦК.

Так, президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

При этом в работе ТЦК планируется нововведение. Скоро будет доступ к ряду государственных реестров.

К тому же, правительство приняло введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии.

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