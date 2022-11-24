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Россия направляет войска и мобилизованных на восток Украины. Бросают даже студентов

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Украина, Четверг 24 ноября 2022 13:02
Россия направляет войска и мобилизованных на восток Украины. Бросают даже студентов Фото: РФ перекидывает мобилизованных на восток Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает передислокацию войск из Херсонской области на восток Украины. В Донецкую область бросают даже студентов, которых обещали освободить от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"В течение недели отмечена передислокация подразделений российских оккупационных войск, прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других войск, с временно оккупированной территории Херсонской области на другие направления", - отметил Громов.

По его словам, российское руководство также продолжает перекидывать мобилизованных на Донбасс. При этом среди них есть студенты и лица старше 50 лет, которых обещали освободить от мобилизации.

"Также длилась передислокация подразделений мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (Донецк) на временно оккупированную территорию Донецкой области. При этом личному составу из числа студентов-слушателей, а также лицам старше возрастной группы более 50 лет в очередной раз давали обещания о возможности освобождения из рядов российских оккупационных войск по возвращении в пункт постоянной дислокации", - добавил Громовю

Напомним, по данным Минобороны, самым тяжелым направлением фронта остается Донецкая область. Кроме того, оккупанты готовятся к обороне в Херсонской области.

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