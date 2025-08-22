Больше шансов на победу: в Украине изменили правила проведения школьных олимпиад

С этого лета в Украине начало действовать новое Положение об олимпиадном и турнирном движении, которое существенно меняет подход к проведению соревнований среди школьников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Документ предусматривает более четкое распределение ролей между организаторами, расширяет возможности для участников и повышает прозрачность процессов.
Трехэтапная система олимпиад. Соревнования будут проходить на местном, областном и государственном уровнях:
Самовыдвижение участников. Ученики смогут регистрироваться на местный этап самостоятельно, без посредничества школы.
Доступность для детей с особыми образовательными потребностями. Для них будут создавать условия участия в олимпиадах и турнирах.
Участие школьников из-за рубежа. Они будут проходить II этап дистанционно, с соблюдением требований академической добропорядочности.
Прозрачность и равные условия. Все области будут получать одинаковые задания, а для жюри и предметных комиссий определены четкие правила, включая ответственность за утечку информации и предотвращение конфликта интересов.
Больше шансов попасть в финал. Обновленная система рейтингов позволит увеличить количество участников III этапа на 30-40%.
STEM-олимпиада. На смену интернет-олимпиадам придет новый формат соревнований по естественным наукам, математике, технологиям и информатике для учащихся 9-11 классов.
Подготовка к международным соревнованиям. Победители государственного этапа будут проходить отборочные и тренировочные сборы, которые организует Малая академия наук.
Координация олимпиадного движения. Ответственным органом определен Национальный центр "Малая академия наук Украины".
В МОН отмечают, что изменения имеют целью не только усовершенствовать проведение олимпиад, но и сделать их более доступными для большего количества талантливых детей, независимо от места жительства или статуса учебного заведения.
