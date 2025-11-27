Больше поездов и новых направлений: все, что известно об обновленных графиках УЗ на 2026 год

За 11 месяцев этого года "Укрзализныця" перевезла более 25 млн пассажиров - почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Летом компания протестировала модель дополнительных дневных перевозок, которая позволила в пиковые дни получить более 7 000 дополнительных мест в сутки.

Этот подход станет основой планирования на 2026 год: предложение мест в пиковые периоды увеличат на 20%, а в целом пассажирам будет доступно еще 2 млн мест.

Председатель правления УЗ Александр Перцовский подчеркнул, что повышение эффективности подвижного состава - ключ к увеличению перевозок и расширению возможностей пассажиров.

УЗ ускоряет 40 поездов и экономит пассажирам тысячи минут

Укрзализныця ускорит движение 40 поездов, что в целом сэкономит пассажирам 3145 минут - почти двое суток. Это стало возможным благодаря эффективному использованию дневных оборотных поездов между основными рейсами.

Новые внутренние сообщения и обновление маршрутов

Поезд №47/48 Барвенково - Чоп

Новый маршрут призван поддержать жителей прифронтовой Донетчины, которые сейчас пользуются мультимодальным сообщением. Рейс позволит быстро добраться до реабилитационных центров и карпатских локаций, а также международного хаба в Чопе.

Поезд №33/34 Кривой Рог - Ивано-Франковск

Это удобный путь из центральных областей в Прикарпатье и туристических пунктов запада страны.

Обновленный маршрут №113/114 Харьков - Ужгород

Исторический социально важный рейс получил продолжение в Закарпатье. Он обеспечит стабильное сообщение Полесья и Волыни с горными регионами и восточными областями.

Усиление доступа к горным направлениям

В новом графике уже более 40 поездов направляются в направлении Карпат и реабилитационных центров, половина из них - из прифронтовых регионов.

Региональный поезд на ДПКр-3 будет работать постоянно и обеспечивать пересадки для других регионов в период зимнего сезона.

Продажа билетов на новый график уже открыта.

Ежечасное движение между Киевом и Львовом

"Укрзализныця" вводит тактовую модель на главном направлении страны: поезда будут курсировать каждый час и по стабильному расписанию.

Тактовое движение, распространенное в Германии, Австрии или Нидерландах, делает поездки предсказуемыми, а работу железной дороги - равномерной и менее зависимой от пиковых нагрузок.

Новый поезд Ужгород - Вена: евроспальные вагоны и удобные стыковки

Впервые из Ужгорода будет курсировать ночной поезд №7/346-347/8 в Вену в составе европейских спальных вагонов. Маршрут будет проходить по новой евроколее, через Будапешт - Келенфельд и с выходом в аэропорт Ферихедь.

Отправление из Ужгорода - 23:19, прибытие в Вену - 8:53

Обратно - отправление в 19:08, а прибытие в 6:15

Рейс имеет согласованную пересадку в Чопе на поезд Ужгород - Киев.

Кроме того, УЗ сократила время в пути для сообщения Киев - Вена более чем на 2 часа и увеличила предложение мест на рейсе Ужгород - Вена на 25%.

Международные сообщения через Чоп увеличены на более 1000 мест в сутки.

Берегово - Будапешт: прямой маршрут по евроколее

Новый маршрут в Венгрию пройдет по новой евроколее и соединит Берегово, Чоп, Ньиредьгазу и Будапешт:

Поезд №36/35, 32/37 будет следовать через аэропорт Ферихедь и Чоп.

Дополнительный региональный рейс №644/647 Ужгород - Захонь обеспечит выход на поезда венгерской сети.

В Германию с одной пересадкой: новая синхронизация рейсов

С учетом того, что в Германии проживает более 1,14 млн украинцев с временной защитой, УЗ согласовала график с польскими и немецкими железными дорогами.

С декабря 2025 года количество поездов между Польшей и Германией возрастет с 11 до 17 - на 54%.

Пересадки в Перемышле

№51К Киев - Перемышль: пересадка на Via Regia до Лейпцига.

№63/64 Харьков - Перемышль: удобный переход на Carpatia до Мюнхена.

№31/32 Запорожье - Перемышль: пересадка на EC58 до Берлина.

Пересадки в Холме

№119/120 Днепр - Холм: путешествие с двумя пересадками в Берлин через Варшаву.

Доступны также ночные поезда EC430 и EC440.

Ускорение рейсов в Варшаву и Холм

Поезд №67/68 Киев - Варшава сократил время в пути более чем на 2 часа. Рейс прибывает и отправляется с центрального вокзала Варшавы.

Обновленный поезд №23/34 Киев - Холм теперь обеспечивает самую быструю пересадку в Варшаву - всего полчаса ожидания.