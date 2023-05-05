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Более половины танкерного флота Венесуэлы нуждается в утилизации, или капремонте, - СМИ

Фото: более половины танкеров Венесуэлы нуждается в утилизации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Более половины из 22 нефтяных танкеров венесуэльского флота настолько изношены, что их следует немедленно вывести из эксплуатации, или отправить на капитальный ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно отчету венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, годы отложенного обслуживания привели танкерный флот к отвратительному техническому состоянию, а риск разливов нефти, затопления, пожаров, столкновений находится на самом высоком уровне.

Документы, датированные периодом с января 2022 года по март этого года, подробно описывают состояние танкеров компании, расходы на фрахтование сторонних судов и статус судостроительных контрактов с компаниями в Аргентине и Иране. Износ флота вынудил PDVSA фрахтовать танкеры для перевозки своей нефти за границей.

В отчете рекомендуется вывести из активной эксплуатации пять танкеров, еще семь срочно необходимо отправить на верфи для капитального ремонта и установки транспондеров, огнетушителей и средств связи.

Согласно отчету, возраст пяти танкеров составляет не менее 30 лет, что превышает рекомендуемый срок службы. В прошлом году PDVSA арендовала 41 судно, выплачивая владельцам танкеров, желающим работать с Венесуэлой, примерно вдвое большую рыночную ставку, несмотря на санкции США, введенные в 2019 году.

Ранее мы писали, что Министерство финансов США сняло часть санкций с Венесуэлы. В частности, ведомство разрешило американской энергетической компании Chevron добывать нефть в Венесуэле.

Также сообщалось, что Венесуэла поддержит Кубу в реконструкции ее единственного порта для супертанкеров в Матансасе, который был частично уничтожен пожаром после удара молнии.

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