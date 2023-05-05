Более половины танкерного флота Венесуэлы нуждается в утилизации, или капремонте, - СМИ

Согласно отчету венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, годы отложенного обслуживания привели танкерный флот к отвратительному техническому состоянию, а риск разливов нефти, затопления, пожаров, столкновений находится на самом высоком уровне.

Документы, датированные периодом с января 2022 года по март этого года, подробно описывают состояние танкеров компании, расходы на фрахтование сторонних судов и статус судостроительных контрактов с компаниями в Аргентине и Иране. Износ флота вынудил PDVSA фрахтовать танкеры для перевозки своей нефти за границей.

В отчете рекомендуется вывести из активной эксплуатации пять танкеров, еще семь срочно необходимо отправить на верфи для капитального ремонта и установки транспондеров, огнетушителей и средств связи.

Согласно отчету, возраст пяти танкеров составляет не менее 30 лет, что превышает рекомендуемый срок службы. В прошлом году PDVSA арендовала 41 судно, выплачивая владельцам танкеров, желающим работать с Венесуэлой, примерно вдвое большую рыночную ставку, несмотря на санкции США, введенные в 2019 году.