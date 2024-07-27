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Больше половины американцев хотят досрочной отставки Байдена, - опрос Rasmussen Reports

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Подавляющее большинство американских избирателей одобряют решение президента США Джо Байдена не баллотироваться на второй срок. Кроме того, большинство согласны, что он досрочно должен уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rasmussen Reports.

По данным опроса, 52% респондентов согласны с тем, что Байден должен досрочно сложить с себя президентские полномочия еще до того, как закончится его срок.

При этом, число тех, кто поддерживает его решение не переизбираться на второй срок еще больше - 76%, в то время как не согласны с выбором Байдена 18% респондентов.

Как сообщили в Rasmussen Reports, опрос проводился по телефону и онлайн среди 1074 американских избирателей с 22 по 24 июля. Погрешность составляет 3 процентных пункта с уровнем достоверности 95%.

Выборы в США

Отметим, что выборы президента США пройдут 5 ноября этого года. Предполагалось, что кандидатом от Демократической партии вновь станет ныне действующий глава государства Джо Байден. Однако, после неудачных дебатов с его оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом, а также давлению со стороны демократов и ближайшего окружения, Байден принял решение отказаться от участия в избирательной кампании.

Вместо себя кандидатом в президенты он предложил вице-президента США Камалу Харрис. Согласно публикациям в СМИ, демократы на съезде партии в августе выдвинут на президентский пост именно Харрис. Также сообщалось, что с помощью онлайн голосования кандидат от Демократической партии будет выбран до 7 августа, а сам съезд демократов будет уже чисто формальностью.

Тем временем 10 сентября на канале ABC News планировались дебаты Трампа и Байдена. Но после ухода последнего из гонки, Трамп призвал провести следующие дебаты на близком к нему канале Fox News. Бывший президент США заявил, что готов встретиться с Харрис не раз. Сама же вице-президент выразила готовность к дебатам, но ответа на идею Трампа пока не было.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден