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Больше, чем в Джидде. У Зеленского рассказали, сколько стран уже поддержали формулу мира

Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Подготовку украинской формулы мира президента Владимира Зеленского поддержали уже 58 стран.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде, - ред.) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, которые хотят присоединиться", - сказал Ермак.

По его словам, уже создано 10 групп по каждому пункту формулы мира.

"В этих группах будут работать наши (украинские, - ред.) специалисты, также будут привлечены международные эксперты", - сказал он.

Он пояснил, что сейчас план Украины заключается в том, чтобы разработать подробную программу по каждому пункту украинской формулы мира и сделать это уже до конца этого месяца.

"Для того, чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита", - подчеркнул он.

Саммит в Саудовской Аравии

На состоявшейся 5-6 августа двухдневной встрече в Саудовской Аравии главной темой стала украинская формула мира. О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Затем информацию подтвердили и в офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, в том числе Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

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