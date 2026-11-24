Ранее самым затратным для России был 2024 год - тогда ее армия потеряла 430 790 военных.

" Представьте, что на карте России за неполный год как бы исчезли четыре региона: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Республика Алтай " , - говорится в заявлении.

В этих регионах проживает около 434 тысяч человек - почти столько, сколько противник потерял с начала 2026 года. Они занимают территорию около 1,5 миллиона квадратных километров, а это почти в 2,5 раза больше площади Украины.

Почти на каждого жителя этих регионов, отметили в Генштабе, приходится один выведенный из строя оккупант.

" За каждой цифрой - ежедневная работа украинских воинов: пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотных систем, танкистов, летчиков и других " , - отметили в Генштабе.

По данным ведомства, воины срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют Россию платить все более высокую цену за свою войну.