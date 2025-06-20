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Фармрынок поддержал компромиссный проект постановления, призванный снизить цены на лекарства

Пятница 20 июня 2025 09:31
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Фармрынок поддержал компромиссный проект постановления, призванный снизить цены на лекарства Фото: фармрынок поддержал компромиссный проект постановления, призванный снизить цены на лекарства (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Крупнейшие участники фармацевтического рынка подписали Декларацию в поддержку проекта постановления Кабинета министров, который, по оценкам бизнес-сообщества, позволит стабилизировать ситуацию на рынке лекарственных средств, предотвратить риск дефицита, а также снизить конечную стоимость препаратов для пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Аптечной профессиональной аптечной ассоциации.

Как отмечают подписанты, этот Порядок является важным и своевременным шагом во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев" в части обеспечения эффективного системного диалога с участниками фармацевтического рынка.

Среди подписантов Декларации - ключевые игроки рынка: ПАО "Фармак", ЧАО "Киевский витаминный завод", АО "Лекхим", Корпорация "Артериум", AIPM Ukraine (Ассоциация представителей международных фармпроизводителей), сети аптек "Аптека Доброго дня", "АНЦ", "Подорожник", "9-1-1", "Farmacia", а также дистрибьюторы "БАДМ" и "Оптима-Фарм".

Участники рынка отмечают, что предложенная редакция постановления, обнародованная Минздравом для общественного обсуждения 28 марта 2025 года, была согласована между фармацевтическими ассоциациями, профильными министерствами, Антимонопольным комитетом, Государственной налоговой службой и другими органами.

В Декларации подчеркивается, что принятие постановления в компромиссной редакции позволит сохранить конкуренцию, обеспечить предсказуемые условия для бизнеса и предотвратить риски платежного дефолта в цепях поставок. Подписанты выражают готовность к открытому диалогу с государством и поддержке дальнейшего совершенствования регуляторной политики.

Отдельным компонентом проекта постановления является введение четких правил по предоставлению маркетинговых, информационных и рекламных услуг в сфере реализации лекарственных средств. Документ предусматривает ограничение дохода от таких услуг на уровне не более 10% от общего объема реализации лекарственных средств (без НДС), что должно повысить прозрачность финансовых отношений между аптеками, дистрибьюторами и производителями.

Напомним, решение о снижении цен на лекарства было инициировано президентом Владимиром Зеленским и утверждено СНБО 1 марта 2025 года.

По этому решению, производители лекарств должны были снизить стоимость препаратов для украинцев, впрочем заметного снижения цен так и не произошло.

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