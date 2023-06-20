RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Больше не существует. Появился свежий спутниковый снимок Каховского водохранилища

Фото: появился свежий спутниковый снимок Каховского водохранилища (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Каховское водохранилище прекратило свое существование после того, как россияне подорвали гидроэлектростанцию.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на War Mapper в Twitter.

"Новые спутниковые снимки подтверждают, что Каховского водохранилища фактически больше не существует", - пишет мониторинговый проект.

При этом на спутниковых снимках можно заметить, что от водохранилища остались только река Днепр, несколько притоков и несколько небольших озер.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате инцидента прорвало дамбу, что привело к затоплению части населенных пунктов Херсонской области.

Из-за теракта россиян погиб по меньшей мере 21 человек и много животных.

Как рассказал сегодня начальник ГУР Кирилл Буданов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг начал вывод подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каховская ГЭСКаховське водосховищеВойна России против Украины