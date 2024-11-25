Переселенцы в Украине могут получить по 10 тысяч гривен помощи: кто в списке на выплаты

На сегодняшний день 22 550 домохозяйств получили выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. В целом поддержка охватила около 74 тысяч человек, из которых почти 38 тысяч - дети.

Кто может получить помощь

Помощь предоставляется семьям, которые соответствуют одному или нескольким критериям уязвимости:

в составе семьи есть человек или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья является многодетной и имеет детей до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать или отец;

семья с детьми до 18 лет признана малообеспеченной.

Как получить выплату

Для подачи заявления на помощь эвакуированные семьи должны обратиться в орган социальной защиты населения в общине, где они временно проживают.

Программа ЮНИСЕФ направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, помогая им справляться с вызовами, вызванными войной, и обеспечивать базовые потребности.