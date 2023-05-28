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Более 600 огневых задач. ВСУ показали свою работу на Таврическом направлении

Фото: ВСУ показали свою работу на Таврическом направлении (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

На Таврическом направлении наши воины выполнили более 609 огневых задач. Было уничтожено и ранено около роты россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригадного генерала, командующего оперативной группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В общей сложности подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 609 огневых задач.

На направлении были уничтожены и повреждены 8 единиц военной техники противника, среди которых:

  • 2 танка;
  • 3 БМП;
  • система видеонаблюдения "Муром-М";
  • гаубица 2А65 "Мста-Б".

"Также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага", - добавляет бригадный генерал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно показали, как уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием.

Тем временем благодаря эффективной работе наших спецназовцев и беспилотников-камикадзе "Пегас", враг потерял РСЗО "Град" в окрестностях Бахмута.

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