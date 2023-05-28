Более 600 огневых задач. ВСУ показали свою работу на Таврическом направлении

На Таврическом направлении наши воины выполнили более 609 огневых задач. Было уничтожено и ранено около роты россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригадного генерала, командующего оперативной группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага", - добавляет бригадный генерал.

На направлении были уничтожены и повреждены 8 единиц военной техники противника, среди которых:

В общей сложности подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 609 огневых задач.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники недавно показали, как уничтожили группу оккупантов вместе с их укрытием.

Тем временем благодаря эффективной работе наших спецназовцев и беспилотников-камикадзе "Пегас", враг потерял РСЗО "Град" в окрестностях Бахмута.

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