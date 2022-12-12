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РФ в ближайшее время вряд ли достигнет поставленных целей в Украине, - разведка Британии

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Лондон, Понедельник 12 декабря 2022 08:40
РФ в ближайшее время вряд ли достигнет поставленных целей в Украине, - разведка Британии Фото: РФ не сможет продвинутся на оперативном уровне в ближайшие месяцы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не сможет достигнуть поставленных целей в Украине. Кроме того, маловероятно, что российские войска продвинутся в оперативном отношении в ближайшие несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка напомнила, что 8 декабря спикер главы Кремля Дмитрий Песков переформулировал основные цели "спецоперации". Он заявил, что Россия стремится захватить восточных и южные области Украины.

"Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными", - говорится в сообщении.

При этом приоритетом России по-прежнему остается Донецкая область, где оккупанты пітаются продвинуться вглубь региона. Британская разведка предполагается, что РФ в ближайшее время вряд ли сможет добиться своих целей.

"Однако в настоящее время стратегия России вряд ли достигнет поставленных целей: крайне маловероятно, что российские вооруженные силы в настоящее время способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы", - отметили в разведке.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что РФ необходимо было раньше начинать войну против Украины.

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