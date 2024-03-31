Более 5,4 тысяч россиян, 90 танков и не только: названы потери РФ за неделю

В течение недели наши воины ликвидировали более 5,4 тысячи российских террористов. В частности, было уничтожено 1088 единиц вооружения и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.
За неделю потери врага составили:
Существенные потери понесла техника врага. Наши военные уничтожили:
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 56 вражеских ракет и 221 БПЛА", - добавил Павлюк.
Фото: названы потери РФ за неделю (t.me/Pavliuk_KSV)
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 марта, украинские воины ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 442 170 военных.
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