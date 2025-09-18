Более 150 боестолкновений и 67 авиаударов: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

Российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 93 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 1876 дронов-камикадзе и осуществили 3219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 160 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, из которых 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григорьевки и Обуховки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Богуславка и в направлении Купянска. Пять атак отбили украинские воины.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодязи.

Одиннадцать вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Григорьевки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении противник пять раз безрезультатно пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.

На Торецком направлении 13 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Миколайполья.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 43 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономичное, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска.

"По предварительным данным, 17 сентября на этом направлении было обезврежено 160 оккупантов, из них 97 - безвозвратно, один взят в плен", - говорится в отчете ВСУ.

Также украинские воины обезвредили пять автомобилей и 15 беспилотных летательных аппаратов; повреждены два автомобиля и два мотоцикла.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Полтавка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Зализнычне и Риздвянка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, также противник нанес авиаудар по районам населенных пунктов Антоновка и Ингулка.