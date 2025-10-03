ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 130 боев и более трех тысяч обстрелов: что происходило на фронте сегодня

Украина, Пятница 03 октября 2025 00:58
UA EN RU
Более 130 боев и более трех тысяч обстрелов: что происходило на фронте сегодня Фото: украинские военные отражают атаки врага по всем направлениям фронта (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На фронте с начала суток 2 октября произошло 133 боевых столкновения на всех направлениях. Войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток оккупанты нанесли 47 авиационных ударов, сбросили 115 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1803 дроны-камикадзе более трех тысяч раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил восемь управляемых авиабомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении войска ВСУ остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.

На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево. Украинские воины остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении было зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филиала.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 75 - безвозвратно", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Также обезврежено 13 беспилотных летательных аппаратов и одно орудие, повреждены два орудия и восемь мест укрытия вражеской пехоты.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобково. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григорьевка и Новоукраинка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

Потери армии РФ в войне

Как писало РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ, за сутки с 1 на 2 октября россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 12 артсистем и 29 единиц автотехники.

Прогноз на осенне-зимнее наступление россиян

Также в Генштабе спрогнозировали, каким будет осенне-зимнее наступление россиян: в ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия именно на двух направлениях - Покровском и Добропольском.

Сейчас наиболее напряженная обстановка остается на востоке Украины. Там противник существенно преобладает в силах и средствах и, при поддержке авиации, артиллерии, широкого применения ударных БпЛА, ведет наступательные действия высокой интенсивности.

Враг пытается установить полный контроль над населенными пунктами Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада, охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным