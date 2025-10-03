Более 130 боев и более трех тысяч обстрелов: что происходило на фронте сегодня
На фронте с начала суток 2 октября произошло 133 боевых столкновения на всех направлениях. Войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток оккупанты нанесли 47 авиационных ударов, сбросили 115 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1803 дроны-камикадзе более трех тысяч раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, в целом сбросил восемь управляемых авиабомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении войска ВСУ остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.
На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево. Украинские воины остановили все вражеские атаки.
На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении было зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.
На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении захватнические подразделения 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филиала.
"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 75 - безвозвратно", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Также обезврежено 13 беспилотных летательных аппаратов и одно орудие, повреждены два орудия и восемь мест укрытия вражеской пехоты.
На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобково. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григорьевка и Новоукраинка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.
Потери армии РФ в войне
Как писало РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ, за сутки с 1 на 2 октября россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 12 артсистем и 29 единиц автотехники.
Прогноз на осенне-зимнее наступление россиян
Также в Генштабе спрогнозировали, каким будет осенне-зимнее наступление россиян: в ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия именно на двух направлениях - Покровском и Добропольском.
Сейчас наиболее напряженная обстановка остается на востоке Украины. Там противник существенно преобладает в силах и средствах и, при поддержке авиации, артиллерии, широкого применения ударных БпЛА, ведет наступательные действия высокой интенсивности.
Враг пытается установить полный контроль над населенными пунктами Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада, охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.