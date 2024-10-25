Служба 112 расширила географию: где заработал экстренный номер

Служба экстренных вызовов 112 продолжает расширять свою деятельность в Украине, охватывая теперь центральные и восточные регионы страны. Недавно был открыт коммуникационный центр в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

За это время операторы центра приняли почти 200 тысяч звонков, из которых 40 тысяч требовали немедленного реагирования. Важные случаи касались сообщений о вражеских атаках, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и случаях домашнего насилия, о которых часто сообщали даже дети.

В центре Днепра работают более 70 операторов, которые круглосуточно обслуживают звонки из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, служба активно внедряет политику трудоустройства ветеранов - семь защитников, получивших ранения на фронте, работают здесь операторами. Самому младшему из них всего 21 год.

Это уже третий коммуникационный центр Службы 112 в Украине, наряду с центрами в Киеве и Львове. Следующим шагом станет открытие центра в Одессе, что сделает экстренную службу 112 доступной по всей стране.

Вызов всех экстренных служб по единому номеру 112 обеспечивает доступность, удобство и комплексность предоставления помощи гражданам, что особенно важно в условиях текущих вызовов безопасности.

"Система 112" - это комплексное предоставление помощи населению в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни, имуществу или окружающей природной среде, общественному порядку.