Более 100 погибших за сутки. Из-за боев под Авдеевкой существенно выросли потери РФ, - "Медиазона"

По данным российского издания, в среднем за последние дни команда находит более ста погибших в сутки.

"Это серьезное увеличение, поскольку все лето и начало осени нам поступало около восьмидесяти некрологов в день. Оно связано с боями под городом Авдеевка", отметили в РосСМИ.

В минувшие две недели, по словам издания, подтвердилась гибель значительного количества офицеров в звании от подполковника. По их данным, это связано, в частности, с ударами по штабам.

Ситуация на фронте

Около полутора месяцев назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Но наши защитники удерживают оборону.

По данным ISW, украинские войска наступают в Запорожской области. ВСУ удалось отразить несколько позиций, в частности, продвинулись в районе Работиного.

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.