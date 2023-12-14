Больше обычной. Нацбанк ввел в обращение новую монету номиналом 5 гривен

В Национальном банке Украины сегодня, 14 декабря, представили новую памятную монету номиналом 5 гривен, которая вводится в обращение. Новинка посвящена работникам железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка .

Сама презентация состоялась в день 32-й годовщины по созданию АО "Укрзализныця". Памятная монета называется "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!".

В ходе мероприятия также состоялось награждение и вручение первых памятных монет десяти работникам УЗ, которые с начала полномасштабного вторжения РФ героически выполняли свои обязанности, рискуя жизнью, восстанавливали поврежденные железнодорожные маршруты, отмечает регулятор.

"Сегодня мы презентуем первую в истории Украины монету, которую Национальный банк посвятил несокрушимости работников железной дороги", - сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Дизайн монеты

На аверсе памятной монеты размещен стилизованный трезуб, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей.

На реверсе изображен поезд с логотипом АО "Укрзализныця", который мчится сквозь острия.

В НБУ объяснили, что мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда на границе Запорожской и Херсонской областей украинские железнодорожники спасали людей.

В НБУ презентовали новую памятную монету 5 гривен, посвященную железнодорожникам УЗ (фото: bank.gov.ua)

Характеристики и тираж

Монета, которая продолжает серию "Бессмертная моя Украина", имеет номинал 5 гривен.

Она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед".

Масса памятной монеты - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм (отметим, что у обычной монеты 5 гривен масса меньше более чем в три раза - 5,2 г, а диаметр меньше примерно в полтора раза - 22,1 мм).

Для сравнения - так выглядит обычная монета номиналом 5 гривен образца 2018-го года (фото: bank.gov.ua)

Группа монеты - рифленая.

Тираж составляет до 50 тысяч штук.

Добавим, что данная монета вводится в обращение с 14 декабря, и является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.