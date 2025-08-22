Более удобное вторжение: в ISW объяснили, зачем РФ продвигает Стамбульское соглашение

Кремль настаивает на Стамбульском формате переговоров 2022 года, чтобы затягивать время и обвинять Киев в срыве нынешних мирных переговоров, а в будущем - повторить вторжение в более удобных для себя условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты убеждены, что Москва настаивает на формуле Стамбульских переговоров 2022 года, как основы для нынешних переговоров по завершению войны.

Таким образом Россия и ее союзники пытаются сохранить право накладывать вето на любую военную помощь Украине со стороны Запада, а также сделать страну нейтрализованной и беззащитной перед будущими вторжениями.

Миссия Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 21 августа заявил, что Россия будет действовать по вопросу гарантий безопасности для Украины, основываясь на своем опыте по соглашению Минск-2 2015 года и стамбульским переговорам 2022 года.

Лавров утверждал, что переговоры в Стамбуле в 2022 году базировались на концепции "устранения коренных причин" войны в Украине.

Так он сослался на часто повторяемое Кремлем обвинение, что "коренными причинами" войны является расширение НАТО на восток и якобы дискриминация русскоязычных и связанной с Москвой Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Глава российского МИД заявил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году должны были бы обеспечить безопасность Украины "честно и коллективно" через группу стран-гарантов, в которые должны были войти постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Турция.

20 августа во время встречи с чиновниками Иордании, Лавров также отметил, что Россия была готова подписать соглашение на основе Стамбульских переговоров 2022 года и что эти переговоры являются "хорошим примером" способа договориться о завершении войны.

В ISW убеждены, что последние заявления Лаврова, которые восхваляют переговоры в Стамбуле 2022 года, свидетельствуют о том, что Кремль выбрал главу МИД главным "ретранслятором" давнего российского нарратива о том, что Стамбульские переговоры являются необходимой отправной точкой для нынешних мирных договоренностей.

Затягивание переговоров и лоббирование удобного вторжения

По мнению экспертов Института, соглашение, основанное на переговорах в Стамбуле 2022 года, парализовало бы Украину, поскольку навсегда запретило бы ее вступление в НАТО, ввело бы драконовские ограничения на численность ВСУ и запретило бы получение любой военной помощи от стран Запада.

Проект соглашения также требовал, чтобы Россия и Совет Безопасности ООН, включая Китай (ключевой союзник Москвы), получили бы статус государств-гарантов и чтобы государства-гаранты действовали согласованно в случае нарушения соглашения. Это позволило бы России накладывать вето на западную военную помощь Украине.

В то же время, в ISW отметили, что проект Стамбульского соглашения не накладывал бы никаких ограничений на военные возможности России. Это фактически нивелирует политический и военный потенциал Украины и сохраняет способность армии РФ повторно вторгнуться в Украину в будущем на значительно более выгодных для себя условиях, чем в 2022 году.

"Кремль, вероятно, понимает, что Стамбульское рамочное соглашение 2022 года неприемлемо для Киева, и поэтому продолжает ссылаться на него. Таким образом Москва пытается позиционировать Украину, как не желающую вести переговоры, одновременно затягивая процесс заключения мирных договоренностей на основе доброй воли", - убеждены аналитики Института изучения войны.

Стамбульские переговоры 2022 года

После начала полномасштабной агрессии, в феврале и марте 2022 года, Украина и Россия провели несколько раундов переговоров. Они проходили сначала в Беларуси, а позже в Стамбуле, но стороны так и не смогли достичь реальной договоренности.

Москва утверждает, что по итогам встреч якобы был подготовлен проект так называемого "Стамбульского соглашения". Однако президент Владимир Зеленский заявил, что никаких проектов соглашений не существовало и отметил желание Кремля добиться фактической капитуляции Украины.

По проекту мирного договора образца 2022 года, Украина должна была отказаться от вступления в НАТО, сократить численность ВСУ до 85 тысяч военных и существенно уменьшить арсенал техники и вооружения.

Отдельным пунктом предусматривалось, что Крым остается под контролем России, а вопрос об оккупированном с 2014 года Донбассе должны были обсуждать лично Путин и Зеленский.

Украина предлагала зафиксировать гарантии безопасности на случай нового нападения, в частности закрытие неба и военную поддержку со стороны Запада. Однако Россия отклонила эти условия.