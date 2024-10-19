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Оккупанты вопреки погоде стали чаще использовать технику в штурмах на Донбассе, - ISW

Суббота 19 октября 2024 07:28
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Оккупанты вопреки погоде стали чаще использовать технику в штурмах на Донбассе, - ISW Иллюстративное фото (mil.in.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Российские силы продолжают усиливать механизированную активность в западной части Донецкой области на фоне сообщений о начале осенней распутицы. Оккупанты хотят облегчить продвижение по открытым полям до наступления дождливой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские силы в последнее время увеличили использование бронетранспортеров и танков в атаках на направлениях Покровска и Курахово.

ISW зафиксировал три механизированные атаки численностью в батальон на западе Донецкой области только за последнюю неделю. Это заметное увеличение темпа, поскольку с конца июля по начало октября 2024 года россияне всего провели четыре такие атаки.

Российские и украинские источники недавно сообщили об ухудшении состояния грунта по всей линии фронта в Украине. Надвигающееся наступление грязевых условий, вероятно, побудит российское военное командование активизировать механизированные наступательные операции на западе Донецкой области, считают в ISW.

Аналитики института считают, что российское военное командование может намереваться использовать эту усиленную механизированную деятельность для облегчения продвижения по открытым полям до наступления сезонной дождливой погоды и грязевых условий на грунте, а также позволить российским войскам закрепить позиции в рамках подготовки к будущим наступательным операциям в ближайшие месяцы.

ISW оценивает, что российские силы продолжат наступательные операции после осеннего сезона слякоти, хотя неблагоприятные погодные условия, вероятно, снизят эффективность российской пехоты до тех пор, пока погодные и грунтовые условия не улучшатся.

Российские силы, в частности, могут попытаться сохранить инициативу на всем театре военных действий посредством последовательного наступательного давления осенью 2024 года, считают в Институте.

О ситуации на восточном фронте, других участках и о том, способна ли Россия на внезапный прорыв в преддверие зимы, - в материале РБК-Украина.

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