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В Белоцерковском районе женщина подожгла себя перед помещением суда

Фото: женщина подожгла себя перед помещением суда в Белоцерковском районе.
Автор: Ярослава Борзова

В Белоцерковском районе Киевской области женщина облила себя воспламеняющимся веществом и подожгла перед помещением суда. Правоохранители открыли досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook.

Как сообщается, попытка самоубийства произошла 18 июля около 16 часов. Сотрудники судебной охраны заметили возле помещения суда гражданку, которая обливала себя воспламеняющимся веществом. Охранники пытались остановить ее, но женщина подожгла себя.

"Один из работников огнетушителем сразу начал гасить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь", - информируют в полиции.

Отмечается, что до приезда медиков женщина находилась в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.

По предварительной информации правоохранителей, женщина с мужчиной решали вопрос в судебном порядке по поводу прав на ребенка.

"Следователи полиции Киевщины по факту доведения до самоубийства начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины)", - сообщают в полицейские.

Напомним, накануне акт самосожжения пытался совершить мужчина в центре Львова. Он пришел под стены городского совета и облил себя бензином.

В марте на Закарпатье мужчина попытался совершить самоубийство в здании ТЦК. Его обнаружили в туалете со следами порезов и кровью на руках.

Кроме того, в прошлом году мы писали, что муж под Киевом совершил самосожжение на глазах своей жены.

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