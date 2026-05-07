Белорусские спортсмены смогут выступать под своим флагом, - решение МОК

Международный олимпийский комитет принял решение о снятии ранее действовавших ограничений в отношении белорусских спортсменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Уточняется, что атлеты из Беларуси вновь смогут участвовать в международных соревнованиях, включая отбор к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
В МОК отметили, что теперь не рекомендуют вводить ограничения на участие спортсменов из Беларуси, включая командные виды спорта.
Это решение открывает возможность для их выступлений под национальной символикой — флагом и гимном.
Белорусские спортсмены также смогут участвовать во всех квалификационных турнирах, которые начнутся в ближайшие месяцы и будут определять участников Олимпиады-2028.
Ранее, в 2022 году, МОК рекомендовал ограничить участие спортсменов из России и Беларуси в международных турнирах после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Беларусь при этом рассматривалась как страна, использованная в качестве плацдарма для военных действий.
На Олимпиаде в Париже 2024 года и на зимних Играх 2026 года в Милане и Кортине допуск получили лишь отдельные спортсмены из этих стран — они выступали в нейтральном статусе без национальной символики.
В МОК подчеркнули, что снятие ограничений касается только Беларуси. В отношении российских спортсменов решение остается без изменений.
Организация отметила, что ситуация с Олимпийским комитетом России отличается, в том числе из-за его статуса и предыдущих решений о приостановке деятельности.
Олимпийский комитет России был отстранен в 2023 году после признания региональных структур на оккупированных территориях Украины, что в МОК расценили как нарушение Олимпийской хартии и принципа территориальной целостности.
Важно понимать, что МОК не напрямую допускает спортсменов ко всем турнирам, а формирует рекомендации и ограничения для международных федераций.
В этом контексте комитет снял прежние ограничения в отношении Беларуси, что позволяет федерациям по видам спорта самостоятельно решать вопрос допуска спортсменов, в том числе без нейтрального статуса. Для олимпийских квалификаций это открывает возможность участия уже сейчас.
При этом процесс не является автоматическим: отдельные федерации должны обновить регламенты и принять собственные решения, а также урегулировать организационные и возможные политические вопросы.
Таким образом, речь идет о важном изменении позиции, которое фактически смягчает ограничения, но не означает мгновенного и полного возвращения всех белорусских сборных во всех видах спорта с национальной символикой.
Национальный олимпийский комитет Украины резко осудил решение Исполнительного комитета МОК, принятое 7 мая 2026 года, о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям под государственными символами — флагом, гимном и другой национальной атрибутикой.
В заявлении подчеркивается, что такое решение противоречит базовым принципам олимпийского движения, включая справедливость, ответственность и ценности спорта. В НОК Украины считают его недопустимым на фоне продолжающейся войны.
Отмечается, что за время полномасштабного вторжения Россия при поддержке Беларуси уничтожила в Украине сотни спортивных объектов, а также привела к гибели более 600 спортсменов и тренеров. Часть украинских атлетов сегодня защищает страну с оружием в руках.
Отдельно в комитете обратили внимание на то, что Национальный олимпийский комитет Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко, что, по мнению украинской стороны, ставит под сомнение принцип политической независимости спорта.
В НОК Украины заявили, что рассматривают решение МОК как опасный прецедент, который может привести к фактической легитимизации стран, участвующих в войне против Украины.
Украинская сторона подчеркивает, что продолжит добиваться поддержки международных партнеров и защищать позицию о недопустимости полноценного участия представителей государств, поддерживающих агрессию, в мировом спорте до окончания войны.
