На фоне продолжающейся войны против Украины Беларусь оказалась вовлечена в систему реабилитации российских военных, принимавших участие в боевых действиях. Речь идет о санаторно-курортном лечении, которое предоставляется на льготных условиях и финансируется через межгосударственные механизмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Белорусские власти предоставляют лечение россиянам, воевавшим против Украины, сообщают журналисты "Белорусского расследовательского центра".
По их данным, с 2023 года в программе реабилитации задействован Лепельский военный санаторий в Витебской области, который подчиняется Минобороны Беларуси.
Информацию удалось подтвердить после телефонного разговора с представителями учреждения, которым звонили под видом сотрудников российских государственных СМИ.
Помимо Лепельского санатория, российских военнослужащих принимают и в других учреждениях. В частности, речь идет о санаториях "Чаборок" в Брестской области и "Сосновый бор" в Минской области.
Путевки предоставляются бесплатно через российские государственные структуры и аффилированные благотворительные фонды, включая фонд "Защитники Отечества".
Как рассказала сотрудница Лепельского санатория, медицинская помощь участникам российско-украинской войны оказывается на основании договора с Постоянным комитетом Союзного государства России и Беларуси.
Формально речь идет о документе, который ранее распространялся на людей с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны, однако в 2022 году его действие было расширено.
В 2025 году на эти цели из бюджета Союзного государства предусмотрено 26 миллионов рублей. Точное количество прошедших лечение военных не раскрывается.
Напоминаем, что Беларусь продолжает использоваться Россией как военный плацдарм для агрессии против Украины и потенциального давления на страны НАТО, о чем свидетельствуют удары беспилотников по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины.
Отметим, что Россия усилила влияние на продовольственный сектор Беларуси, фактически взяв под контроль ключевые направления рынка, что свидетельствует об углублении экономической зависимости Минска от Москвы.