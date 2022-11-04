В Беларуси заявили о "перехвате" беспилотника ВСУ на границе с Украиной

В Беларуси заявили, что 2 ноября в Гомельской области пограничники "принудительно посадили" украинский БПЛА, который якобы вел разведку возле границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram погранкомитета Беларуси.

"Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь", - заявили в погранкомитете РБ.

Там также утверждают, что проанализировали данные карты памяти летательного аппарата.

"Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Россия продолжает перебрасывать своих военных в Беларусь и проводить мероприятия подготовки совместных Вооруженных сил.

По оценке Генштаба ВСУ, российские войска могут сформировать группировку для наступления со стороны Беларуси не раньше, чем через 2-3 месяца. Поэтому в ближайшие недели этого не ожидается.

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