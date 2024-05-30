RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси заговорили о переходе на "военное время" в регионе, граничащем с Киевской областью

Фото: Гомельскую область Беларуси готовы перевести "на военное время" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Гомельскую область Беларуси, граничащую с Киевской областью в Украине, готовы перевести "на военное время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, во время тренировки по ресурсному обеспечению пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС в военное время, заявил, что намечены перспективные направления для усовершенствования межведомственного взаимодействия в военное время.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и т.д. В целом система региона готова по необходимости к переводу на военное время", - рассказал он.

В то же время Худолеев отметил, что есть ряд корректив, требующих оперативного вмешательства.

"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", - отметил он.

Худолеев пояснил, что в течение двух дней в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности в целом - не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и всех формирований гражданской обороны для перехода к действиям в военное время.

Фото: Гомельская область, Беларусь (www.google.com.ua/maps)

Напомним, что на днях Беларусь посетил российский диктатор Владимир Путин. Он встретился с главой белорусского режима Александром Лукашенко, который перед визитом Путина сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

Мы также сообщали, что недавно в Беларуси начались совместные с Россией учения Воздушных сил и ПВО.

К тому же, РБК-Украина писало, что российский диктатор хочет привлечь Беларусь к ядерным учениям России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусьВойна России против Украины