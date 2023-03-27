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В Беларуси загорелся Минский автомобильный завод

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Минск, Понедельник 27 марта 2023 20:10
В Беларуси загорелся Минский автомобильный завод Иллюстративное фото: в Беларуси загорелся Минский автомобильный завод (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси сегодня, 27 марта, начался пожар на Минском автомобильном заводе. Над территорией предприятия виднеется дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По его данным, примерно в 19:15 в районе завода якобы прозвучали несколько взрывов. После этого начался пожар.

Представители режима диктатора Александра Лукашенко пока никак не отреагировали на инцидент.

Напомним, ранее стало известно, что в конце января в Беларуси вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

Также мы писали, что в России под Москвой начался пожар на металлургическом заводе "Фрегат".

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