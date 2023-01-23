В Беларуси произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

В Беларуси в городе Мозырь ночью загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание " Белта ".

Информация о пожаре поступила в 2:32 по киевскому времени.

Спасателям сообщили о выходе водосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на одной из секций установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Отмечается, что установка не введена в эксплуатацию и находится на стадии пусконаладочных работ.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.