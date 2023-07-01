В Беларуси запретили работу СМИ "недружественных" стран

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий в стране деятельность СМИ из других стран в случае так называемых "недружественных" действий этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Лукашенко.

"Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ", - говорится в сообщении.

Также закон увеличивает перечень оснований, по которым можно аннулировать свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруси с временно оккупированной территории Украины.

Отметим, что Верховная рада поддержала законопроект по запрету российской музыки в общественных местах и медиа, а также запретила импорт и распространение книг из России и Беларуси еще 19 июня 2022 года.

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