В Беларуси отреагировали на предложение Зеленского о наблюдателях на границе

"Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать", - сказал государственный секретарь Cовета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Он также заявив, что белорусские беспилотники не нарушают украинскую границу. При этом Беларусь якобы регулярно фиксирует нарушение украинскими дронами госграницы.

При этом Вольфович добавил, что Беларусь считает абстолютно неприемлимым, если наблюдателями будут иностранные военные.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал разместить миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации по безопасности на границе Украины и Беларуси, чтобы опровергнуть провокацию о том, что Украина якобы готовит удар по этой стране.

Кроме того, Россия договорилась с Беларусью о совместном развертывании войск.

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