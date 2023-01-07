В Беларуси узаконили цифровое пиратство

Цифровое пиратство фактически было узаконено в Беларуси после принятия нового закона. Он допускает использование в стране фильмов, музыки и компьютерных программ без согласия их иностранных правообладателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Известно, что новый закон легализует ввоз в Белоруссию товаров без разрешения их иностранных правообладателей. Причем это касается не только так называемых "недружественных", но и всех остальных.

В Беларуси заявили, что такое решение является "развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества" и "уменьшением критической нехватки на внутреннем рынке продовольственных и других товаров".

В то же время, в законе указано, что за использование иностранных компьютерных программ, музыки, телепередач и "аудиовизуальных произведений" должно выплачиваться вознаграждение. Однако если зачисленное на счета патентного органа роялти не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги переходят в бюджет Беларуси.