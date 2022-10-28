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В Беларуси силовики задержали гражданского, назвавшего военных РФ оккупантами

Фото: в Беларуси силовики задержали гражданского, назвавшего военных РФ оккупантами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси силовики задержали директора одного из магазинов за то, что тот назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им товар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что инцидент произошел в городе Барановичи. Директор одного из магазинов отказался продавать запчасти военным РФ и назвал их оккупантами.

"Не продавай им ничего, они оккупанты", - сказал мужчина одному из своих сотрудников.

В последствии силовики задержали его, обвинив в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств в поддержку ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается скрытая мобилизация водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ. При этом собственную мобилизацию белорусская армия отрицает.

Как известно, в Россия планирует перебросить в Беларусь около 9 тысяч своих военных.

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