В Беларуси силовики задержали гражданского, назвавшего военных РФ оккупантами

В Беларуси силовики задержали директора одного из магазинов за то, что тот назвал российских военных оккупантами и отказался продавать им товар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что инцидент произошел в городе Барановичи. Директор одного из магазинов отказался продавать запчасти военным РФ и назвал их оккупантами.

"Не продавай им ничего, они оккупанты", - сказал мужчина одному из своих сотрудников.

В последствии силовики задержали его, обвинив в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств в поддержку ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело.