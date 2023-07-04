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Белорусы что-то строят на аэродроме вблизи границы с Украиной, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: белорусы проводят строительные работы на аэродроме вблизи границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси начали строительные работы на аэродроме "Зябровка". Он находится примерно в 25 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По информации мониторингового канала, в северо-западной точке аэродрома появились новые насыпи песка. Установить, что там хотят построить, пока невозможно.

"Сказать точно, что именно там происходит можно будет только после получения более качественных снимков", - добавляют в "Гаюне".

Аэродром "Зябровка"

Напомним, в начале 2023 года "Беларускі Гаюн" заметил на спутниковых снимках аэродрома "Зябровка" военную базу россиян. Там они расположили свои зенитные ракетные комплексы и грузовые машины.

В прошлом году РФ активно перебрасывала на территорию аэродрома свои войска. Тогда была угроза повторного вторжения в Украину с северного направления, о которой заявляли в ВСУ.

Сейчас же, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, такой угрозы нет.

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