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В Беларусь прилетел российский разведывательный самолет, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: в Беларусь прилетел российский разведывательный самолет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ прилетел в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"Гаюн" сообщает, что речи одет о самолете Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966.

Мониторинговая группа сообщает, что борт зашел на посадку на аэродром в Мачулищах в районе 14:27 по киевскому времени.

Указано, что именно А-50 ВКС РФ под номером RF-93966 уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.

Отметим, что назначение самолета состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, а также оповещении ВС о воздушной и надводной ситуации. А-50 может также служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Радиолокационная станция самолета способна выявить воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км

Напомним, 13 декабря в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

При этом аналитики ISW считают маловероятным возможное вторжение беларусской армии в Украину.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что все, что происходит в Беларуси, больше является информационной работой для дестабилизации Украины.

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