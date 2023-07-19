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В Беларусь прибыла шестая колонна "вагнеровцев": сколько всего боевиков в стране

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Среда 19 июля 2023 01:16
В Беларусь прибыла шестая колонна "вагнеровцев": сколько всего боевиков в стране Фото: в Беларусь прибыла еще одна колонна "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Беларусь прибыла уже шестая колонна с бойцами ЧВК "Вагнер", всего сообщается, что на территории РБ находится уже по меньшей мере 2000 боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн.

По данным Гаюн, шестая колонна является пока последней, прибывшей на территорию РБ и насчитывающей около 100-120 машин. В ней двигаются пикапы и "Уралы" с тентами, их сопровождает ГАИ. По состоянию на 00.00 колонна проехала Осиповичи.

"В общей сложности на территории Беларуси находится по меньшей мере 2000 "вагнеровцев", - сообщили в Гаюн.

В Беларусь прибыла шестая колонна &quot;вагнеровцев&quot;: сколько всего боевиков в стране

Также отмечается, что на момент прибытия колонны в Беларуси находился самолет основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, но к моменту публикации он уже покинул страну.

"Вагнер" в Беларуси

После неудачного бунта Пригожина его и часть его боевиков отправили в Беларусь. 15 июля стало известно, что первая колонна "Вагнера" прибыла в палаточный лагерь в РБ , а позже эту информацию подтвердили украинские пограничники.

В ГУР сообщали, что наемники, вероятно, будут выполнять инструкторские функции, а также будут служить как элемент запугивания соседних стран НАТО.

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Вагнеровцы ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Беларусь
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