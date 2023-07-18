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В Беларусь прибыла еще одна колонна с "вагнеровцами", - Гаюн

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Минск, Вторник 18 июля 2023 17:50
В Беларусь прибыла еще одна колонна с "вагнеровцами", - Гаюн Фото: в Беларусь прибыла еще одна колонна ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларусь прибыла еще одна колонна боевиков ЧВК "Вагнера". По предварительным данным, речь идет о более чем 100 единицах техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков, утром во вторник, 18 июля, в Беларуси заметили четвертую колонну "вагнеровцев", а после обеда прибыла и пятая колонна.

"По нашим данным, в ней от 90 до 100+ единиц техники, она больше, чем предыдущая, замечена сегодня утром. Колонна движется по маршруту от границы с РФ (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей", - говорится в сообщении.

В колонне большинство авто с номерами так называемой "ЛНР", меньше машин из "ДНР" и России. Также есть авто вообще без номерных знаков. На каждом автомобиле в колонне приклеен лист с нумерацией.

Среди техники, на которой передвигают "вагнеровцы": пикапы, несколько пассажирских автобусов, "буханки", фуры, легковые автомобили ("Лады" и KIA), несколько бензовозов и "Уралы" с прицепами. Колонна двигается в сопровождении ГАИ Беларуси.

В Беларусь прибыла еще одна колонна с &quot;вагнеровцами&quot;, - Гаюн

Фото: в Беларусь прибыла еще одна колонна ЧВК "Вагнера" (t.me/Hajun_BY)

Что этому предшествовало

Напомним, после неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина часть его боевиков должна была переместиться в Беларусь. Сам Пригожин тоже должен был уехать в Беларусь.

Так, 15 июля стало известно, что первая большая колонна "вагнеровцев" прибыла в палаточный лагерь в Беларуси. Эту информацию подтвердили украинские пограничники.

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ЧВК Вагнера Вагнеровцы Беларусь
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