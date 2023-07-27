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В Беларусь прибыла еще одна колонна "вагнеровцев" с бронеавтомобилями, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: в Беларусь прибыла еще одна колонна "вагнеровцев" с бронеавтомобилями (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларусь прибыла уже 12-ая колонна наемников ЧВК "Вагнер". В ее составе минимум 50 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Колонна с техникой зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (Беларусь), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ Беларуси.

Сообщается, что в колонне минимум 50 единиц автомобильной техники: 

  • 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
  • 3 бензовоза, 
  • автобус,
  • 17 фур,
  • минимум 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
  • 6 КамАЗов (тент), 
  • 2 "буханки" (санитарный автомобиль),
  • пикапы и легковые авто.

При это отмечается, что это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников было решено отправить в Беларусь.

Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает на определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

ЦНС сообщал, что подразделения ЧВК "Вагнера" ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши.

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