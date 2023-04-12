В Беларуси заметили эшелон снятой с хранения техники: что это может означать

По данным наблюдателей, в составе эшелона было не менее 10 автомобилей ГАЗ-66.

"Отметим, что в Гомеле находится 1868 артиллерийская база вооружения (в/ч 63604), занимающаяся ремонтом, хранением, обслуживанием и выдачей в войска ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении.

Также в "Гаюне" сообщили, что среди техники, находящейся на хранении этой базы, есть и автомобили ГАЗ-66.

"Они используются для перевозки 82 мм минометов 2Б9 "Василек" и 120-мм минометов 2Б11. Учитывая направление движения эшелона, можно предположить, что автомобили были сняты с хранения именно на 1868 базе", - допускают наблюдатели.

Они обратили внимание, что минометы 2Б9 "Василек" используют российские военные из состава так называемой "региональной группировки войск", находящейся в Беларуси.

"При этом в ВС РБ такие минометы "Василек" не используются, и переданы на вооружение территориальных войск. Снятие автомобилей ГАЗ-66 с хранения передачи их в эксплуатацию ВС РБ выглядит маловероятным, поскольку для транспортировки таких минометов используется автомобиль МЗКТ-500200", - разъясняется в сообщении.

В итоге наблюдатели предполагают, что техника была снята с хранения и направляется для:

передачи российским военным (как это происходило ранее);

передачи ВС РБ в рамках проверки боевой готовности (наиболее возможный вариант);

других целей, не связанных с армией (например, для утилизации или продажи).

Напомним, ранее уже сообщалось о фактах снятия Беларусью со своих баз танков и боевых машин пехоты. Тогда предполагалось, что военная техника может быть передана солдатам России.

Добавим, также мы писали, что Россия перебрасывает эшелон с техникой и военными из Беларуси.

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