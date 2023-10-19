В Беларуси планируют призывать в армию по СМС и усилить наказание за неявку

В Беларуси намерены ввести новый вид повестки для военнообязанных помимо бумажных - уже через СМС. Также будет усилена ответственность для уклонистов за неявку в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона, обнародованный на Национальном правовом Интернет-портале РБ, и белорусское издание " Зеркало ".

Законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности" был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Беларусь. Среди прочего, он предусматривает поправки в закон "О воинской обязанности и воинской службе".

Введение СМС повестки

"Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения", - говорится в документе.

Операторов электросвязи обяжут проводить СМС-рассылки по спискам от военкомов и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных, и "обеспечивать оповещение абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством направления СМС-сообщения".

Граждане должны будут информировать работников военкомата о смене личного номера телефона.

Добавим, что СМСками смогут призвать как в случае мобилизации, так и на мероприятия по мобилизационной подготовке.

Бумажные повестки под расписку смогут вручать не только по месту жительства призывника, но также по месту работы и "месту нахождения".

Возможность неполучения повестки юридически исключат

Как отмечается, одобренный белорусским парламентом в двух чтениях законопроект "Об изменении кодексов" предполагает, что избежать получение повестки уже будет нельзя не только в случае с армией, но и во всех иных сферах жизни.

Это предусмотрено введением в документе такого понятия, как "юридически значимое сообщение". Оно будет считаться доставленным даже в тех случаях, если было отправлено почтой или электронными средствами (по СМС, электронной почте, мессенджеру), но адресат "по обстоятельствам, зависящим от него" данного сообщения не получил или с ним не ознакомился.

На практике это означает, что уклониться от получения таких сообщений будет невозможно.

Ужесточение наказания за неявку в военкоматы

В законопроекте также предусмотрены поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в статьи, касающиеся призыва.

Вместо двух лет ограничения либо лишения свободы или же штрафа, ареста, общественных работ за уклонение от армии уже можно будет получить три года лишения свободы, или "химию". Штрафы хотят увеличить в несколько раз.

Когда могут заработать новшества

На сайте Палаты представителей такой законопроекта пока отсутствует, и он может быть внесен в ближайшее время.

Закон должен одобрить Совет Республики и подписать самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, и уже после официального опубликования он вступит в силу только через год.