В Беларуси оборудуют крупный военный лагерь на территории бывшей военной части

В Беларуси, под Осиповичами, в Могилевской области, начаты работы по оборудованию крупного военного лагеря на территории бывшей военной части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

Так, в данный момент ведутся работы на территории бывшей ВЧ №61732 в д. Цель (Осиповичский р-н, Могилевская обл.), где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ.

Как уточняют в мониторинговой группе, в последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой.

"По разным данным, работы начались в воскресенье или в понедельник", - уточняет "Гаюн".

При этом, судя по спутниковым снимкам действительно в указанном районе присутствуют изменения. Так, в сравнении снимков 9 и 27 июня можно заметить изменения минимум в 6-и областях на территории бывшей воинской части.

"Как минимум, точно проходит уборка территории, а между казармами, где ранее был песок, теперь его нет. В северной же части видны и признаки работ", - уточняет "Гаюн".

Переворот Пригожина

После неудавшегося бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, наемники которого так и не дошли до Москвы каких-то 200 км, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин выедет в Беларусь. В таком случае, против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России. Дело против Пригожина уже закрыли.

Что касается самого Пригожина, то 26 июня два его самолета были замечены на территории России. А 27 июня стало известно, что самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина совершил посадку на одном из военных аэродромов Беларуси.