В Беларуси оборудование для ударов РФ по Украине стоит на жилых домах, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне используют для ударов по Украине оборудование, которое размещено на жилых домах в Беларуси. Оно помогает наводить "Шахеды" на цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она была сфокусирована на противодействии российским ударам "Шахедов", украинской "Линии дронов" и дипстрайках. 

Беларусь помогает РФ атаковать Украину

Президент обратил внимание, что россияне пытаются обходить защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси. И это рискованно для Беларуси. По его словам, Украина видит шаги с "Орешником" и теперь с помощью "Шахедам". Таким образом, Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных манипуляций. 

"По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается, в том числе, на жилых домах", - отметил Зеленский. 

В частности, антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на цели в западных регионах Украины, устанавливают на крышах обычных пятиэтажек. 

"Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы", - сказал президент. 

Дроны-перехватчики

Второй темой обсуждений стал вопрос финансирования перехватчиков и структуры поставок военным. Как рассказал Зеленский, некоторые подразделения критикуют распределение дронов. 

Президент отметил, что поручил первому вице-премьеру Михаилу Федорову вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем и командованием Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов так, чтобы обеспечить необходимым количеством беспилотников больше подразделений. 

Новая стратегия защиты неба

Также Зеленский поручил на следующую Ставку Генеральному штабу и Минобороны проработать изменения в стратегии защиты неба и представить, что нужно сделать, чтобы дать больше возможностей украинским подразделением как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций. 

Напомним, ранее Зеленский заявлял о том, что Россия для атак на Ковель Волынской области использует территорию Беларуси. В частности, речь о технической составляющей.

