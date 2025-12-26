В Беларуси оборудование для ударов РФ по Украине стоит на жилых домах, - Зеленский

По словам главы украинского государства, он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она была сфокусирована на противодействии российским ударам "Шахедов", украинской "Линии дронов" и дипстрайках.

Беларусь помогает РФ атаковать Украину

Президент обратил внимание, что россияне пытаются обходить защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси. И это рискованно для Беларуси. По его словам, Украина видит шаги с "Орешником" и теперь с помощью "Шахедам". Таким образом, Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных манипуляций.

"По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается, в том числе, на жилых домах", - отметил Зеленский.

В частности, антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на цели в западных регионах Украины, устанавливают на крышах обычных пятиэтажек.

"Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы", - сказал президент.

Дроны-перехватчики

Второй темой обсуждений стал вопрос финансирования перехватчиков и структуры поставок военным. Как рассказал Зеленский, некоторые подразделения критикуют распределение дронов.

Президент отметил, что поручил первому вице-премьеру Михаилу Федорову вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем и командованием Сил беспилотных систем модернизировать систему распределения дронов так, чтобы обеспечить необходимым количеством беспилотников больше подразделений.

Новая стратегия защиты неба

Также Зеленский поручил на следующую Ставку Генеральному штабу и Минобороны проработать изменения в стратегии защиты неба и представить, что нужно сделать, чтобы дать больше возможностей украинским подразделением как в защите инфраструктуры, так и в защите фронтовых позиций.