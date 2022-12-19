В Беларуси надумали новые угрозы и держат войска в постоянной готовности

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он заявил, что соседи Беларуси "вооружаются и милитаризируются" на фоне войны в Украине. Это якобы грозит безопасности Минска.

"Идет вооружение, милитаризация. Защищаются от какой-то "восточной опасности". И те заявления, осторожные и неосторожные, польского руководства, как помягче сказать, по захвату западных областей Украины не могут не вызывать опасения и не представлять угрозы национальной безопасности Республики Беларусь", - сказал он.

При этом, по его словам, в Европе на боевой готовности находятся 18 батальонных тактических групп, из них якобы 10 - у границ Беларуси, на территории Польши, Литвы и Латвии. Вольфович заявил, что, исходя из этого, Беларусь держит в постоянной готовности свои вооруженные силы.

"Поэтому мы учитываем это, и, исходя из этого, строим свои планы по защите нашей страны. Для этого держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил. И президент держит это лично на постоянном контроле. О чем его информируют", - заявил беларусский чиновник.