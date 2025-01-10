В Беларуси могут заблокировать соцсети во время выборов, - ЦПД

Как сообщается, минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также наблюдаются проблемы с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.

"Подобные действия белорусских провайдеров могут свидетельствовать о подготовке властей к отключению соцсетей в стране во время президентских выборов 26 января. Ограничением доступа к информации власти Беларуси пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста", - отметили в ЦПД.

Там напомнили, что президентские выборы в Беларуси 2020 года сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результатов в пользу Александра Лукашенко.

В ЕС не признали выборы в Беларуси свободными и справедливыми, а Лукашенко легитимным президентом.

В этом году на выборах в Беларуси зарегистрировано пять кандидатов, но реальная политическая конкуренция на них отсутствует.